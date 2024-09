Wiekowy i gigantyczny. Ten dąb zyskał specjalny status

Ma blisko 400 lat, mierzy ponad 25 metrów. A jego obwód to prawie 5 metrów. Taki gigantyczny dąb szypułkowy rośnie we wsi Zieleniec w gminie Milanów.

Ostatnio radni podjęli stosowną uchwałę w sprawie ustanowienia wiekowego drzewa pomnikiem przyrody. Z inicjatywą wyszli mieszkańcy. – To piękne, majestatyczne drzewo jest świadkiem historii. Myślę, że zasiało się tam samo. Dołożymy starań, aby o dąb dbać- mówił na sesji Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora regionalnego RDLP w Lublinie. – Energia płynie z tego drzewa. To drobny gest współpracy, ale wielki gest dla gminy. Informację o pomniku wyślemy w świat- deklarował Kiczyński. Zaproponował, by gmina ogłosiła konkurs na nazwę dla pomnika i obiecał nagrody.

Dąb najprawdopodobniej będzie ogrodzony.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie znajduje się 489 pomników przyrody, w tym 352 drzewa.