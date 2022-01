Sportowiec roku 2021. Głosujemy!

To już XVII edycja plebiscytu Sportowca Roku organizowanego przez Dziennik Wschodni. W tym roku zostaną wyłonnieni laureaci w trzech kategoriach. Najpopularniejszy sportowiec oraz najpopularniejszy sportowiec junior 2021 roku to kategorie w której to Wy czytelnicy decydujecie o kolejności miejsc za pomocą wysłanych SMSów bądź głosowania elektornicznego dostepnego przy plebiscycie. Trzecia kategoria to Sportowca Roku 2021, tu wyboru dokona Kapituła złozona z redaktorów sportowych Dziennika Wschodniego.

Zapraszamyh do głosowania na kandydatów i kandydatki: