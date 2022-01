Alert pogodowy dla lubelskiego. Będzie wiało

Wielu mieszkańców lubelskiego już otrzymało ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwo. W sms-ie napisano, że trzeba spodziewać się silnego wiatru.

Te prognozy potwierdza komunikat IMGW. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze.

Zmiana pogody ma nastąpić dziś około godziny 21, a zjawisko ma ustać około godziny 2 nocy.