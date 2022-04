Lubelskie. Spadł śnieg, teraz ma padać deszcz. Ostrzeżenie IMGW

Chodzi o powiaty: bialski, janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki i włodawski a także miasta: Białą Podlaskę i Lublin. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku – 4 kwietnia (godz. 11) do wtorku – 5 kwietnia (godz. 18).

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej" – czytamy w przesłanym mediom komunikacie IMGW. "Temperatura minimalna od 1 st. C do 2 st. C. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 7 st. C. Suma opadów deszczu i deszczu ze śniegiem od 2 mm do 5 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 60 km/h, z południowego-zachodu."

Przed nami zmiany w pogodzie

Pogoda w ciągu najbliższych dni przyniesie zmiany, ale nie na lepsze. Choć się ociepli, to mocno powieje, nad morzem w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę. Będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a pod koniec następnego tygodnia wróci śnieg.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju miejscami jeszcze może spaść do 1-2 centymetrów śniegu. Po południu słabe opady deszczu ze śniegiem pojawią się Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami w południowych regionach. W północnej i zachodniej części kraju wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw., a na Kujawach, Kaszubach, Warmii i Podlasiu również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunku południowo-zachodniego, dość silnie i silnie. W porywach wiatr osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, choć nad samym morzem możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Tylko na północnym wschodzie będzie padać deszcz ze śniegiem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Śląsku. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Środa na południowym wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Poza tym zachmurzenie okaże się na ogół duże z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h, na północy do 90 km/h.

Czwartek będzie pochmurny. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw., a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Pomorzu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.