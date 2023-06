Bezpieczeństwo Gminy Włodawa "Dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości"

- Dzięki władzom i służbom mundurowym czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie. Ludzie wcześniej się bardzo obawiali, w tej chwili jest spokojnie. To nie są imigranci a bandyci, szkoleni przez sowietów w Afryce. Napierają nasze granice. Osobiście widziałem zajścia jak się zachowywała ta „dzicz”. Bo nie można nazwać ich ludźmi. To zwykłe bojówki. Polska to jest nasz dom i musimy go bronić – mówi Krzysztof Antoni Paruta

- Tu za nami znajduje się granica Polski i Białorusi, która jest w reżimie Łukaszenki, ale tak naprawdę Putin tam rządzi i to on decyduje co tam się dzieje. Graniczymy z reżimem putinowskim. Przypomnijmy co działo się pod koniec 2021 roku, kiedy tą granicę szturmowali imigranci zwożeni przez Łukaszenkę, właśnie na Białoruś i tym samym prowadzili wojnę hybrydową z Polską. Chcemy przypomnieć, jak zachowywały się władze Platformy Obywatelskiej, które wzywały by tych uchodźców, imigrantów wpuszczać do Polski, a dopiero później zastanawiać się co z nimi zrobić – mówił Ryszard Madziar, szef gabinetu politycznego Jacka Sasina.

Madziar podkreślił też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie zgadzał się z pomysłami Platformy. Mieli swój pomysł na bezpieczeństwo Polski i Polaków. Powstał projekt, dzięki któremu stoi mur na granicy, zapewniający Polakom bezpieczeństwo. Powiedział, że Donald Tusk i politycy Platformy, wyśmiewali ten pomysł, byli pewni, że mur na granicy jest zbędny i nigdy nie powstanie .

- Czas pokazał, że PIS miał rację, gdyby mur nie powstał, dziś ta wojna hybrydowa trwała by cały czas. W chwili, gdy uchodźcy szturmowali granice, wybuchła wojna w Ukrainie. Zamysłem Putina było wywołać niepokoje i zamieszanie w Polsce, a następnie wybuchła wojna w Ukrainie, która również miała być niepokojem – kontynuował polityk.

- Suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne jest podstawą funkcjonowania każdego kraju, dlatego pan premier Mateusz Morawiecki, który obecnie przebywa w Brukseli, w celu zebrania koalicji państw, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie sprzeciwić się temu, by Unia Europejska wychodziła ponad traktaty, starała się w jakiś sposób pośredni lub bezpośredni czy mniej umyślny ingerować w to nasze bezpieczeństwo - mówiła Monika Pawłowska, posłanka PiS.

Pawłowska podkreśliła, że podstawą funkcjonowania każdego kraju jest również polityka migracyjna i każde państwo może decydować kogo przyjmuje. Migracja i przechodzenie granicy nie odbywa się w miejscach nielegalnych, a w miejscach to tego wyznaczonych.

- W mojej ocenie relokowanie ludzi, zsyłanie ich do innego kraju to raczej metody Rosyjskie i Białoruskie, nie metody Europejskie. Nie ma to nic wspólnego z solidarnością. Dlatego jako obóz zjednoczonej prawicy jesteśmy za tym, że powinno się odbyć referendum, które zobliguje przyszłą władzę i obecną do tego, żeby stawiać dalej, sprzeciw migracji i dbać o bezpieczeństwo naszego kraju – dodała Pawłowska.

- Najważniejszą rolą każdego rządu jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Dziś już wiemy, że szczyt w Brukseli zakończy się bez konkluzji. Pan premier przedstawił nasze oczekiwania, chcemy by to co zostało uznane w 2018 roku, było nadal uznawane. Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami różnych zdarzeń na granicy. Nasi koledzy parlamentarzyści pokazywali, jak współczują tym osobom, którzy przechodzą przez granicę. Nie zwracali uwagi na to, że są to ludzie, którzy zostali tutaj przywiezieni, i tak naprawdę ci parlamentarzyści, byli przeciwko naszym służbom, których głównym zadaniem było wykonywanie swoich obowiązków. Jesteśmy tutaj teraz razem i chcemy, aby bezpieczeństwo naszego kraju było takie jak do tej pory. Zrobiliśmy bardzo wiele, stoi mur, który zabezpiecza naszą granicę z Białorusią - mówiła Anna Dąbrowska-Banaszek, poseł PiS.

Zwróciła uwagę, że Polska granica, jest również granica Unii Europejskiej a co za tym idzie, jest to podwójna odpowiedzialność. Zauważyła jak ważna jest rola każdego państwa członkowskiego.

- Kiedy byliśmy wspólnotą, traktaty decydowały i teraz również uważamy, że jest to ważne. Nie możemy się zgadzać, by inni decydowali, kto ma mieszkać w naszym kraju i kogo mamy przyjmować. Nasze domy i serca otworzyły się przed uchodźcami wojennymi z Ukrainy, teraz proponują nam w pakiecie osoby, których nie znamy. Są one przywożone na granicę przez różne organizacje pozarządowe. Przyjęcie paktu migracyjnego w takiej formie, jaki zaproponowała Rada Europy, byłoby finansowaniem tych organizacji – konturowała Banaszek.

Wiesław Holaczuk, zastępca burmistrza Włodawy, opowiedział jak czują się w tej chwili mieszkańcy jego miasta i miejscowości ościennych.

- Znajdujemy się przy słynnym wodowskazie na rzece Bug. Dla nas samorządowców kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Wszyscy wiedzą, co dzieje się za wschodnią granicą. Nasi mieszkańcy czują się bezpiecznie, a wszystko to dzięki służbom: straży granicznej, wojskom obrony terytorialnej i mundurowym oraz władzom. Pamiętam, jak dwa lata temu, jak się rozpoczynała wojna hybrydowa, pojawiła się psychoza między ludźmi. Była panika, ludzie zamykali okna, co chwilę ktoś się pojawiał – opowiadał Halaczuk.

Spotkanie podsumowała Kamila Grzywaczewska, która jako obywatelka i matka trójki dzieci podziękowała rządowi Prawa i Sprawiedliwości, służbom za ochronę w dzień i w nocy oraz za to, że może czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie.