Dlaczego PiS teraz zaostrza prawo aborcyjne?

„Wyrok na kobiety”

Lubelscy politycy z innych ugrupowań opozycyjnych mówią wprost: „To wyrok na kobiety”. – Ciężko mi znaleźć inne słowa, które to skomentują. To odebranie im prawa do decydowania o sobie. Nie chcę używać ostrego słownictwa, ale ten wyrok przypomina mi niektóre państwa, w których kobieta jest traktowana jak rzecz, a nie jak człowiek – mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Riad Haidar, były wieloletni ordynator oddziału neonatologii w wojewódzkim szpitalu w Białej Podlaskiej. – Z praktyki zawodowej wiem, że większość kobiet u których były przesłanki do dokonania aborcji, decyduje się urodzić. Ale chodzi o to, by miały prawo wyboru. Naszą rolą jako lekarzy nie jest namawianie, ale wytłumaczenie, co się dzieje i do czego może dojść. Wtedy świadoma osoba podejmuje decyzję według swojego punktu widzenia i uznania.

– Jeżeli uważnie oglądało się tę rozprawę, to było widać, że niektórzy sędziowie zadawali merytoryczne pytania, które podważały i wręcz ośmieszały złożony wniosek. Można się jednak było domyślać, ze taki wyrok zapadnie – komentuje posłanka Lewicy Monika Pawłowska. I powtarza słowa Haidara: – To jest wyrok na kobiety, które teraz będą zmuszone patrzeć na cierpienie swoich dzieci i mężów, same będą cierpieć. 98 proc. aborcji wykonywano ze względu na tę przesłankę, której teraz zakazano.

Według posłanki KO Joanny Muchy, PiS zdecydował się na rozstrzygnięcie w tej kwestii, bo obawia się przegranej w kolejnych wyborach. – Pandemia zmienia wszystko, bo obnaża brak elementarnych umiejętności rządzenia państwem. Dlatego Jarosław Kaczyński wie, że jeśli chce utrzymać swoją władzę, to nie będzie to władza demokratyczna, lecz dyktatorska, Postanowił zatem złamać kręgosłup tej sile społecznej, która jak dotąd jako jedyna z nim wygrała – kobietom. Wychodzi z założenia, że jeśli pokona kobiety, nikt inny nie będzie już w stanie upomnieć się o swoje prawa – przekonuje Mucha. I dodaje, że jej zdaniem trybunał zajął się tą sprawą właśnie teraz nieprzypadkowo. – Bo w czasie obostrzeń pandemicznych strona społeczna jest najsłabsza, a władza dostaje kolejne uzasadnienia do stosowania środków przemocy. Czas pandemii pokazuje nam jasno, kto nami rządzi.