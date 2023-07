"Jesienne wybory będą najważniejsze od 1989 roku". Apelują o pomoc w czuwaniu nad ich przejrzystością

- To nasz największy projekt, który zaczął się w 2018 roku. Od tamtej pory obserwujemy wszystkie wybory. A te jesienne będą najważniejsze od 1989 roku. To nie jest puste słowo, bo od tych wyborów będzie zależał kształt demokracji w naszym kraju – mówi Magdalena Bielska, przewodnicząca lubelskich struktur KOD-u.

W Obywatelską Kontrolę Wyborów zaangażowały się formacje opozycyjne: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Nowa Lewica i Nowoczesna. Ich przedstawiciele szukają osób, które będą chciały zostać członkami komisji wyborczych, mężami zaufania lub obserwatorami.

- Już na starcie trudno jest mówić, że te wybory będą równe i demokratyczne. Nie mogą takie być, kiedy telewizja publiczna jest tuba propagandową jednej partii, spółki Skarbu Państwa potajemnie finansują kampanie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a na budynkach ochotniczych straży pożarnych czy szkół wiszą banery w wielu powiatach wiszą banery polityków związanych z PiS. Dlatego apelujemy do wszystkich, którym zależy na demokracji i uczciwości, aby przystępowali do tej inicjatywy. Nie tylko do mieszkańców Lublina, ale też ludzi mieszkających w miasteczkach i wsiach całej Lubelszczyzny – mówi Rafał Maksymowicz z Polski 2050.

Platforma Obywatelska przygotowała nawet kampanię promującą inicjatywę kontrolną i wyznaczyła pełnomocników w każdym z powiatów. W środę i czwartek nasz region odwiedzi poseł Sławomir Nitras, który jest partyjnym koordynatorem tej akcji.

- Będziemy starali się tak dobrać miejscowości w regionie, aby dotrzeć wszędzie tam, gdzie gęstość zaludnienia nie jest duża i siłą rzeczy zgłoszeń jest niewiele. Zależy nam, żeby obsadzić wszystkie lokale wyborcze w województwie. Na tę chwilę na dwa tysiące komisji mamy ponad tysiąc zgłoszeń – mówi Krzysztof Komorski, radny wojewódzki PO.

Osoby zainteresowane udziałem w Obywatelskiej Kontroli Wyborów mogą rejestrować się na stronie okw.info.pl. Zgłaszać można się także do biur poselskich posłów opozycji.