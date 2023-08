O tym, że to Piotrowski będzie w okręgu 16 (Lublin) walczył o mandat senatora mówiło się od dawna. Przed czterema laty bezskutecznie próbował się zarejestrować jako kandydat z ramienia swojego komitetu. Zakwestionowana została liczba zebranych ważnych podpisów poparcia pod jego kandydaturą.

Tym razem z zebraniem podpisów nie powinno być problemów, bo Piotrowski będzie reprezentował jedno ze środowisk Konfederacji, Koronę posła Grzegorza Brauna.

- Od 16 lat trwa wojna pomiędzy PiS, a PO. Należy to zakończyć i dać szansę nowemu i świeżeniu ugrupowaniu. Konfederacja wystawia silną listę, a jej siłą są ludzie. Drugą siłą jest program. Jeśli zostanę senatorem będę starał się dbać o bezpieczeństwo zwłaszcza zdrowotne i edukacyjne mieszkańców naszego miasta. Nie może być tak, że jakiś minister edukacji czy inny partyjny aktywista będzie wprowadzał swoje fanaberie do szkół - mówi Mirosław Piotrowski, kandydat na senatora z ramienia Konfederacji. Chcemy wprowadzić bon edukacyjny, za którym idą pieniądze, a rodzice decydują, do której szkoły poślą dziecko i w jaki sposób będzie ono nauczane. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne to nie może być tak, że człowiek czeka na wizytę lekarską przez rok czy pół z numerkiem i nie wie, do kogo się dostanie. On musi decydować, do jakiego lekarza pójdzie i to musi się stać bardzo prędko – dodał Piotrowski.