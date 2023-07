Mark Brzeziński specjalnie dla Dziennika Wschodniego. O wojnie, Polakach, istocie demokracji i święcie 4 lipca

Na pewno nie było to dla nas jakimś zaskoczeniem. Byliśmy przygotowani na kryzys, ponieważ na długo przed 24 lutego prezydent Biden podjął decyzję o podzieleniu się informacjami wywiadowczymi z naszymi przyjaciółmi tutaj w Europie Środkowej, aby wszyscy wiedzieli, jakie były defensywne i ofensywne postawy rosyjskiego wojska i aby wszyscy wiedzieli co rosyjska elita polityczna zamierzała z tym zrobić. Tak więc w dniu inwazji, 24 lutego, my – Amerykanie, Polacy, mieszkańcy Europy Środkowej – byliśmy gotowi. Byliśmy gotowi do wyjścia i byliśmy przygotowani. Myślę, że jednym z najbardziej bezpośrednich tego przejawów jest fakt, że jedna z naszych czołowych jednostek, 82 Dywizja Powietrznodesantowa, była w stanie przemieścić się do Rzeszowa w Polsce w ciągu 96 godzin. To niesamowicie szybka reakcja.

Po stronie cywilnej Departament Stanu wysłał zespoły na granicę z Ukrainą przed rozpoczęciem ponownej inwazji, aby pomóc ewakuować uciekających przed brutalną wojną Rosji, pomóc Amerykanom i uzyskać pomoc humanitarną dla przesiedleńców w Polsce.

Mieliśmy techniczną wiedzę na temat ośmiu przejść granicznych między Polską a Ukrainą, gdzie są szpitale, gdzie są parkingi. Byliśmy gotowi. I Polacy byli gotowi. Tak więc, pomimo tego, że była to monumentalna fala ludzka i że do Polski napłynęły miliony uchodźców, Polska była w stanie przyjąć do swoich domów i mieszkań miliony, które chciały tu zostać. W całej tej sytuacji był to ważny krok naprzód dla Polski, dla Europy Zachodniej i społeczności transatlantyckiej.