Marszałek Jarosław Stawiarski z orderem od prezydenta RP. Wyróżnieni także inni samorządowcy

Może Mikołaj zostanie strażakiem. Wojewódzkie święto w Zamościu [zdjęcia]

Panie i panowie, dzisiaj jest wasze święto, okazja, by podziękować za służbę, ale też czas odebrania wyróżnień. Cieszcie się tą chwilą, bo niedługo wracamy do ciężkiej pracy – powiedział do swoich podwładnych nadbrygadier Grzegorz Alinowski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie podczas uroczystości Dnia Strażaka zorganizowanych na Rynku Wielkim w Zamościu.