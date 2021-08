Reasumpcja, TVN i jedna z głównych ról lubelskiego posła. Jak się tłumaczy?

– Tu nie chodziło o TVN, a o to, żeby nie powstała Akademia Zamojska, która jest bardzo potrzebna naszemu regionowi. Gdybyśmy mieli zająć się tym po 1 września, ten projekt trafiłby do kosza. A my o dekoncentracji i repolonizacji mediów mówiliśmy już w ubiegłym roku. Przygotowaliśmy poprawkę, która uniemożliwia kupno mediów przez spółki Skarbu Państwa, ale nikt z Koalicji Obywatelskiej ani PSL jej nie poparł – mówi Sachajko. Nie zgadza się z zarzutami o korupcję polityczną. – To kłamstwo. Ci, którzy tak mówią, nie rozumieją, że nasze porozumienie programowe z PiS to realizacja naszego programu. Nie mamy żadnych stanowisk w ministerstwach ani państwowych spółkach, tylko jest to droga do spełnienia naszych obietnic wyborczych.

Istotne dla wyników głosowania w sprawie „lex TVN” było to, co zrobią posłowie związani dotychczas z Porozumieniem. Wśród nich była Anna Dąbrowska-Banaszek z Chełma, która do partii nie należała, ale była uznawana za osobę lojalną Gowinowi. Zagłosowała jednak inaczej. W kuluarowych rozmowach jej decyzję łączy się z faktem, że prywatnie jest mamą prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Prezydent Banaszek do ubiegłego roku był szefem struktur ugrupowania w okręgu chełmskim, ale zrezygnował z funkcji tłumacząc to potrzebą skupienia się na sprawach miasta. W czerwcu tego roku oddał partyjną legitymację, o czym przypomniał we wczorajszym wpisie na Facebooku. Zaznaczył w nim, że pozostaje bezpartyjnym samorządowcem. Tu warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach do Chełma płynął spory strumień rządowych pieniędzy.

– Nasze drogi rozchodziły się od dłuższego czasu. Nie dziwi, że poszedł w inną stronę. Podobnie było w przypadku pani poseł – mówi nam chcący zachować anonimowość działacz Porozumienia.

Z Anną Dąbrowską-Banaszek nie udało nam się skontaktować. Posłanki zabrakło natomiast w ogłoszonym właśnie składzie siedmioosobowego koła parlamentarnego Porozumienia. W tym gronie znaleźli się: posłanka z tego samego okręgu Monika Pawłowska (do marca tego roku związana z Lewicą) i chełmski senator Józef Zając.