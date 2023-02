Willa plus. Pełna lista dotacji z województwa lubelskiego

– To wniosek o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom – grzmiała we wtorek w Sejmie posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, apelując do parlamentarzystów o poparcie dla wotum nieufności dla Czarnka.

– Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu. Nie przeciwko nam, nie przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić – odpowiedział z sejmowej mównicy szef Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przez kilkanaście odpowiadał na stawiane mu zarzuty. Wyliczał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach programu Polski Ład przekazał polskim samorządom na inwestycje w oświacie ponad 7,5 mld zł. – Powiedzcie, kiedy zbliżyliście się chociaż do połowy tej kwoty? I macie czelność mówić, ze 40 mln zł na organizacje pozarządowe cokolwiek tu zmienia? – grzmiał Czarnek, zwracając się do liderów opozycji.

Jedna trzecia dotacji dla Lubelszczyzny

Przypomnijmy, że chodzi o ministerialny konkurs „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Wyniki ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku, ale ostatnio temat wrócił za sprawą publikacji portalu Tvn24.pl, której autorzy dowodzili, że część pieniędzy trafiła do podmiotów bliskich ideologicznie Prawu i Sprawiedliwości. Przykładowo 5 mln zł na zakup willi na warszawskim Mokotowie dostała fundacja Polska Wielki Projekt, w radzie której zasiadają politycy PiS na czele z wicepremierem Piotrem Glińskim. W związku z tym internauci program firmowany przez ministra Przemysława Czarnka nazwali „willa plus”.

W poniedziałek posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas zapowiedziały złożenie zawiadomień w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury. Wytykając nieprawidłowości zarzuciły m.in., że 14 z 45 dofinansowanych organizacji działa w województwie lubelskim, gdzie znajduje się okręg wyborczy Przemysława Czarnka.

Najgłośniejszym przykładem była założona przez kontrowersyjnego lubelskiego duchownego ks. Mirosława Matusznego Fundacja Pod Damaszkiem, która dostała 1 mln zł na zakup biura w nowoczesnym apartamentowcu w Lublinie.

– Nasza fundacja nie jest związana z żadną opcją polityczną. Nie pytamy o przekonania czy poglądy – zapewniała przed tygodniem członkini zarządy fundacji Agnieszka Dudek tłumacząc, że w zakupionym lokalu będą udzielane m.in. porady psychologiczne.

Taką samą kwotę przyznano Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Zamościu na przebudowę wynajmowanego od Urzędu Miasta budynku na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej. Jeszcze wyższą kwotę - 1,5 mln zł - otrzymało powiązane z Archidiecezją Lubelską Stowarzyszenie Anthill. Te pieniądze mają być przeznaczone na zakup komputerów m.in. dla XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, czyli katolickiej szkoły, zwanej popularnie „biskupiakiem”.

Na liście przedstawionej przez posłanki opozycji znalazło się też Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Lublina, którego członkiem w przeszłości był minister Czarnek. Zasiadał nawet w jego komisji rewizyjnej. Co ciekawe, tej organizacji nie było w wykazie opublikowanym przez ministerstwo w listopadzie ubiegłego roku. Sekretarz stowarzyszenia Piotr Mazur przekazał nam, że pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę siedziby towarzystwa i wyposażenie tamtejszej strzelnicy w związku z organizacją zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Na pytanie o to, jak towarzystwo ostatecznie znalazło się wśród beneficjentów konkursu, nie odpowiedział.

Wskazane projekty i wiele innych łączy to, że zatrudnieni przez resort eksperci ocenili je negatywnie. Mimo to minister dotacje przyznał. Wczoraj w Sejmie tłumaczył, że nie musiał kierować się przedstawionymi mu ocenami.

– Kiedy ustanowiliśmy ten program, na stronie internetowej ministerstwa zamieściliśmy ogólnodostępny komunikat. Jest w nim napisane, że minister edukacji i nauki może powołać ekspertów, ale to on podejmuje decyzje – wyjaśniał Czarnek.