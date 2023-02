14 ton darów wyjechało do Turcji. Początek drogi w Bychawie

Oprócz transportu, który wyruszył z Lubelszczyzny, w akcji biorą udział punkty PCK z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

– Zorganizowaliśmy szybką akcję pomocy i w ciągu 2 godzin od zgłoszenia otworzyliśmy nasze magazyny interwencyjne i skierowaliśmy do dyspozycji zapasy. Właśnie dziś wyjeżdżają do Turcji i Syrii czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na miejsce klęski żywiołowej pojadą koce, łóżka i materace czyli wszystko to, co teraz jest najbardziej potrzebne – mówi Maciej Budka, dyrektor lubelskiego oddziału okręgowego PCK.

W transporcie z lubelskiego znalazło się 181 łóżek polowych, 270 materacy, 965 koców.

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę przeznaczoną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup rzeczy pierwszej potrzeby dla poszkodowanych m. in. żywności, środków opatrunkowych czy środków czystości.

Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc Turcji i Syrii”.

W poniedziałek na pograniczu Turcji i Syrii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 w skali Richtera. Dodatkowo wystąpiły liczne i silne wstrząsy wtórne. Na miejscu katastrofy naturalnej wciąż prowadzona jest akcja ratunkowa. Trwa również szacowanie zabitych i strat materialnych.