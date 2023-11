Wyleczą dzieciom zęby za darmo. Warto skorzystać z "dentobusa"

Świadczenia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc są one bezpłatne dla pacjentów. W "dentobusie" osoby do 18 roku życia mogą wykonać przegląd zębów, lakierowanie, zdjęcie RTG zębów oraz leczyć próchnicę. Lekarz stomatolog udzieli informacji w zakresie profilaktyki próchnicy oraz może skierować małego pacjenta na dalsze leczenie w innym miejscu.

- Leczenie stomatologiczne w "dentobusie" cieszy się dużym zainteresowaniem, a rodzice chętnie godzą się na udzielanie ich dzieciom świadczeń. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla mniejszych miejscowości, gdzie nie ma dostępu do dentysty. Dentobus stacjonuje przy przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół. Co ważne, w miesiącach wakacyjnych Dentobus również pracuje. Na terenie województwa lubelskiego świadczenia stomatologiczne w "dentobusie" udzielane są od końca maja 2018 roku – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W tym roku, w okresie od stycznia do września ze świadczeń w mobilnym gabinecie stomatologicznym skorzystało już blisko 4 750 dzieci i młodzieży.

Na wizytę stomatologiczną można się zarejestrować pod numerem telefonu: 510 233 056.

Harmonogram:

We wszystkich punktach, Dentobus będzie stał od godz. 8 do 14.

7 listopada: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębowicy (Dębowica 70)

8-9 listopada: Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach (ul. Parkowa 22, Neple)

13-16 listopada: Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy (ul. Pogodna 8, Wierzbica)

20-21 listopada: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zofiówce (Zofiówka 85)

22-23 listopada: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dratowie (Dratów 84)

27-28 listopada: Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie (ul. Lubelska 80, Markuszów)

30 listopada: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej –Curie w Zawieprzycach (Zawieprzyce 121)