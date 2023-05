Freski i mozaiki zostały. Pałac w Jastkowie już po wielkim remoncie. Zdjęcia

Zamki, kościoły i pałace czyli najpiękniejsze odnowione zabytki nagradzane są w konkursie „Laur Konserwatorski 2023”. Wśród nich została wyróżniona Gmina Jastków za rewaloryzację i prace konserwatorskie zespołu pałacowo- parkowego. Roboty budowlane w kompleksie pałacowym trwały sześć lat. Wykonano elewację budynku, wymieniono elementy okienne i drzwiowe. Również pomieszczenia obiektu zostały odnowione wśród nich: sala balowa, klatka schodowa, piece kaflowe, podłogi.

W pomieszczeniach dobrze się zachowały freski na sufitach, mozaiki, okiennice, a także dębowa biblioteka wyłożona w środku mahoniowymi wykładzinami.

– Pierwsze wzmianki o obiekcie sięgają XIII wieku, sam pałac powstawał sukcesywnie od połowy XVIII wieku. Właścicielami byli państwo Budni. Na początku był tu drewniany budynek, dopiero po latach, w 1830 roku nastąpił remont części drewnianej. Od tego momentu był sukcesywnie rozbudowywany. Kompleks jest bardzo duży, park liczy osiem hektarów. Pracujemy nad rewitalizacją stawów. Powstanie na nich pływająca wyspa dla kaczek oraz fontanna. A wszystko to by mieszkańcy naszej gminy mieli miejsce do spotkań na łonie pięknej przyrody – mówi Teresa Kot, wójt Gminy Jastków.

I dodaje: - Obiekt na przestrzeni lat spełniał różne zadania: podczas wojny zajmowali go Niemcy, którzy stworzyli tu obóz pracy dla Żydów. Po wojnie mieściła się w nim szkoła oficerska KBW, w kolejnych latach PGR, szkoła mechanizacji rolnictwa. Następie utworzono w budynku rolniczy zakład doświadczalny, który działał pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa. Od 2002 roku właścicielem obiektu jest Gmina Jastków i mieści się w nim Urząd Gminy.

Pałac na co dzień jest urzędem, ale będą w nim organizowane wydarzenia dla mieszkańców. Aktualnie na terenie parku znajduje się około 700 drzew, wiele z nich ma ponad sto lat.

Koszt inwestycji to ponad 10 mln złotych. Rewaloryzacja i prace konserwatorskie zostały sfinansowane ze środków gminy i m.in. konserwatora zabytków.