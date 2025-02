GDDKiA ostrzega kierowców. Zmiana organizacji ruchu na krajowej 19

Komunikat w tej sprawie z apelem do kierowców wydał dzisiaj lubelski oddział Generealnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiana organizacji ruchu ma związek z budową S 19. Dotyczy odcinka między wyjazdem z Ciecierzyna a skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Leonowa.

- Jadąc od strony Lublina ruch zostanie przeniesiony na nitkę, prowadzącą obecnie w stronę Lublina. Jezdnia w kierunku Lubartowa będzie wyłączona z ruchu. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę, zamiast dwóch - przekazał Łukasz Minkiewicz, rzecznik GDDKiA w Lublinie.

Przypomniał też, że na tej trasie jako główny wykonawca pracuje firma Duna (dawniej Mota Engil Central Europe). Drogowcy mogliby co prawda skorzystać z tzw. zimowej przerwy kontraktowej, trwającej od połowy grudnia do połowy marca, jednak działają, bo pogoda w tym momencie na to pozwala.

- Są to między innymi rozbiórki budynków, roboty przy odhumusowaniu terenu oraz budowa dróg technologicznych, które pozwolą na sprawną komunikację na budowie, a także wykopy pod fundamenty obiektów mostowych i przebudowa sieci podziemnych - precyzuje Minkiewicz.