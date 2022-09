Jeleń wbiegł przed jadący samochód. Potrącone zwierzę wpadło na przednie siedzenie

10 pomysłów na prezent dla mężczyzny

Wybór prezentu dla bliskich spędza sen z powiek wielu osobom i to niezależnie od okazji. Prezenty dla mężczyzn nie są tu wyjątkiem i choć bywają oni nie mniej wymagający od kobiet, to można wskazać grupę prezentów, które niemal zawsze sprawią uśmiech na twarzy. Jako że mężczyźni doceniają zwykle praktyczne prezenty, a dbanie o siebie jest u nich zawsze w cenie, kosmetyki i przybory do pielęgnacji będą zazwyczaj świetnym wyborem na prezent. Oto garść pomysłów na prezent dla mężczyzny!