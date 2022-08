Poszukiwany nie chciał sam wyjść z domu. „Siłowe wejście”

40-latek był poszukiwany od 1,5 roku. – Mieszkaniec powiatu lubelskiego na swoim koncie miał liczne oszustwa. Mężczyzna specjalizował się w zaciąganiu pożyczek. Łącznie w zarzucie znalazło się 50 wyłudzeń pieniędzy – informuje policja.

Na jego trop wpadli funkcjonariusze zajmujący się na co dzień poszukiwaniami. Został namierzony w jednym z mieszkań w Warszawie. Kiedy jednak przyjechali po niego policjanci z Lublina, 40-latek nie otworzył drzwi. – Pomimo wielu prób nie zamierzał wpuścić policjantów do mieszkania. Dlatego na miejsce wezwano straż pożarną. Decyzja o siłowym wejściu do mieszkania była błyskawiczna i już po kilku chwilach mieszkaniec powiatu lubelskiego był zakuty w kajdanki – podaje policja.

Mężczyzna spędzi w więzieniu 3,5 roku.