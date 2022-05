Przejazd w Miłocinie jednak zamkną później

Nie zmienia się jednak to, że utrudnienia potrwają długo, bo aż do 8 czerwca. Przejazd kolejowy w Miłocinie na trasie drogowej Lublin – Nałęczów miał zostać zamknięty 20 maja. Jednak wykonawca prac właśnie podał, że stanie się to 23 maja o godzinie 10.

Powodem zamknięcia przeprawy są prace związane z wielkim, trwającym ponad trzy lata remontem linii kolejowej nr 7. Robotnicy z firmy iKom mają wymieniać płyty przejazdowe, co nie uniemożliwi kursowania tędy pociągom, ale wymusi dłuższe opuszczenie szlabanów.

iKom informuje także o przygotowanym objeździe. Ruch samochodowy zostanie poprowadzony przez drogi wojewódzkie numer 747 i 806. Kierowcy będą musieli przejechać przez miejscowości: Sadurki – Wojciechów – Bełżyce – Marynin. Trasa objazdów dla ruchu lokalnego zostanie poprowadzona drogami lokalnymi przez Miłocin, Motycz i Palikije