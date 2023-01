Problemy sypialni Lublina. Przybywa ludzi i kłopotów

– Nasza gmina jest beneficjentem przyrostu naturalnego oraz dodatniego bilansu migracji ludności. W ciągu 12 lat, czyli odkąd pełnie funkcję wójta tej gminy, przybyło nam ponad 2600 mieszkańców i tendencja jest nadal wzrostowa – mówi Edwin Gortat, wójt gminy Wólka.

Ten trend powoduje i korzyści, i problemy. – Przyrost liczby mieszkańców powoduje z jednej strony wzrost dochodów podatkowych, a z drugiej: wydatków związanych z realizacją różnych zadań – dodaj wójt. Chodzi tu między innymi o rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sprostanie zwiększonemu poborowi wody oraz rosnącym potrzebom edukacyjnym.

Na realizacje tych wyzwań konieczne są pieniądze.

Dziś radni będą głosować nad przyszłorocznym budżetem gminy.

– Największy dochód stanowi udział w podatku od osób fizycznych i na 2023 rok planowane jest pozyskanie z tego tytułu prawie 13 mln zł, co jest wartością o ponad 3 mln niższą niż kwota planowana do uzyskania na koniec 2022 r.

Mimo że przybywa nam mieszkańców, to kwota jest niższa. Jest to efekt podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz zwolnienia ludzi do 26 roku życia z PIT-u – dodaje wójt. – Największym wydatkiem, który stale ponosimy jest oświata, na którą w 2022 roku przeznaczyliśmy łączną kwotę ok. 22 mln zł. Subwencja oświatowa wyniosła tylko ok. 9 mln zł.

Wójt na przyszły rok przygotował budżet opiewający na kwotę 64,2 mln. złotych. Dochody mają wynieść 64,2 mln. złotych, wydatki 76 mln złotych. Na inwestycje przeznaczono aż 27,3 mln złotych.

Gros z ponad 27 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje w przyszłorocznym pochłoną budowy trzech sal gimnastycznych, w szkołach w Świdniku Małym, Sobianowicach i Łuszczowie. Na modernizację gminnych dróg przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 6,5 miliona złotych, na budowę nowej biblioteki w Łuszczowie zaplanowano 3,6 miliona złotych, zaś 2,4 mln na nową siedzibę OSP i biblioteki w Turce.

– Moim zdaniem plany na 2023 są bardzo ambitne. W każdym budżecie z roku na rok stawiamy wraz Radą Gminy wysoko poprzeczkę. Patrząc jednak na wydarzenia mijającego roku trzeba mieć na uwadze, że nasze plany są tylko planami i często mogą ulegać różnego rodzaju zawirowaniom i weryfikacji – dodaje wójt Gortat. Chodzi o niestabilną sytuację międzynarodową, która w tym roku wpłynęła na wzrost kosztów realizacji inwestycji lokalnych, ze względu na podwyżki cen paliw, stali, itp.