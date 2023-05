Tak ma wyglądać szkoła pod Lublinem. Teraz dzieci muszą się uczyć w remizie

Obecnie do szkoły w Prawiednikach w gminie Głusk uczęszcza 223 uczniów, ale chętnych od nowego roku wciąż przybywa. Szkoła jest jednak zbyt mała, aby pomieścić aż tyle dzieci. Dlatego rozbudowa jest konieczna.

– Przede wszystkim polepszy nam się baza lokalowa. Będziemy pracować na jedną zmianę. W tej chwili jest to praca od godziny 7.30 do godziny 16 i później. Teraz mamy sale zbyt ciasne, małe, mieszczące do 20 osób. W nowym budynku będzie możliwość prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych, a nie wieczornych, a uczniowie będą wciąż mogli rozwijać swoje zainteresowania – mówi Maria Jakubczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach.

Nowy budynek pozwoli również na prowadzenie zajęć wyrównawczych. Będzie także szatnia z prawdziwego zdarzenia. Obecnie dzieci jedzą obiady w salach albo na korytarzu, a z wyżywienia korzysta około 170 uczniów.

W nowej części szkoły będą również prawdziwe pracownie, szatnie i świetlica. – Mamy zbyt małe pomieszczenie, a chętnych na świetlicę dzieci jest obecnie zbyt dużo. Jest bardzo dużo chętnych nowych dzieci do zapisania się do naszej szkoły, ale ze względu nawet na pomieszczenia lekcyjne nie jesteśmy w stanie ich przyjąć do poszczególnych klas więcej niż 16 – dodaje pani dyrektor.

Między starą a nową częścią będzie łącznik dla uczniów klas IV-VIII. Klasy I-III zostaną w dawnej części, a do nowej przejdą cztery oddziały przedszkolaków. – Teraz mamy jeden oddział, który nie mieści nam się w szkole i znajduje się w dostosowanej do pracy remizie strażackiej – mówi dyrektor Jakubczyk.

Inwestycja jest podzielona na trzy etapy. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2024 roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 18 mln zł (12,8 mln zł dofinansowania).

– W planowanym budynku powstanie część dydaktyczna szkolna obejmująca 5 sal lekcyjnych, świetlicę szkolną, sale terapeutyczne i do zajęć indywidualnych z zapleczem sanitarnym, salę wielofunkcyjną do zajęć dodatkowych oraz 4 sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniowym, strefę kuchenną ze stołówką oraz zespół pomieszczeń technicznych i magazynowych. Zaplanowano również budowę boiska do piłki nożnej – dodaje Bogusław Kukuryk, sekretarz gminy Głusk.

To będzie dwukondygnacyjny budynek, wykonany w technologii budownictwa pasywnego, energooszczędny, zeroemisyjny, z wykorzystaniem m.in. gruntowych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, o powierzchni użytkowej ok. 2 100 mkw. Obiekt będzie dostosowany również dla osób z niepełnosprawnościami.