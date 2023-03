Wykluczony ze światłowodu w Konopnicy. Projektant nie narysował

Kilkukrotne próby kontaktu z szefem ekipy wykonującej te prace nie powiodły się. Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się urzędników zarządzających gminą Konopnica - Realizacja sieci światłowodowej na terenie gminy jest wykonywana przez zewnętrzną firmę i finansowana z programu „Cyfrowa Polska". Nasza gmina nie buduje sieci światłowodowej. Mieszkańcy jednak zgłaszają do nas krytyczne uwagi dotyczące tej inwestycji. Zdarza się, że domy stojące przy tej samej ulicy są pomijane. Tak, jak to ma miejsce w przypadku posesji Konopnica 255 – mówi Anna Olszak, zastępca wójta gminy Konopnica.

- Wielokrotnie wysyłaliśmy pisma do wykonawcy tego projektu, firmy Telecom Data. W dalszym ciągu będziemy monitować wykonawcę, aby nie dochodziło do takich absurdów przy budowie sieci, jak to ma miejsce w przypadku posesji Konopnica 255 – kończy zastępczyni wójta.