Zabójca zatrzymany po 35 latach. Zdradziło go DNA z czapki (zdjęcia, wideo)

Ciało 52-letniej mieszkanki Kolonii Bychawka B (dzisiaj to wieś Kolonia Bychawka Druga) znaleziono rankiem 25 listopada 1987 roku. Zakrwawione zwłoki leżały w pobliżu drogi. Ustalono wtedy, że do zabójstwa doszło poprzedniego dnia, późnym wieczorem. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było wykrwawienie. Miała rany cięte na całym ciele, a obrażenia rąk wskazywały, że broniła się przed napastnikiem. Nieskutecznie.

Śledczy długo pracowali nad tą kryminalną zagadką, ale początkowo, mimo wielu podjętych czynności i zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia, a także dowodów, m.in. czapki, która mogła należeć do sprawcy, winnego nie udało się ustalić. W wiosce nie zaleziono również osób, które miałyby „istotną wiedzę” na temat prawdopodobnego sprawcy.

Ponieważ w tamtym czasie nie było możliwości pobrania i porównywania profili genetycznych DNA, sprawa została umorzona. Ale po latach trafiła do tzw. Archiwum X czyli zespołu policjantów z Wydziału Kryminalnego Komedy Wojewódzkiej Policji Lubinie.

– Kryminalni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lubinie dokonali ponownej analizy sprawy. Znaleziona na miejscu czapka została przekazana do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie. Policjanci od wewnętrznej strony otoku czapki pobrali ślad DNA. Wyodrębiony w ten sposób profil DNA, w 2017 roku trafił do policyjnej bazy, jednak nie został powiązany z zarejestrowanymi w bazie – stosownie do obowiązujących przepisów prawa – profilami innych osób – relacjonuje nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.