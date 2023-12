Wydajemy i zarabiamy coraz więcej. Lubelska gospodarka w pigułce

Powodów do radości na pewno nie mają rolnicy. Producenci z naszego województwa uzyskiwali niższą cenę za sprzedaż pszenicy (o ponad 3%) i żyta (o ponad 2%). W skali roku cena pszenicy w skupie zmniejszyła się o ponad 44 %, a żyta o ponad 50%. W obrocie targowiskowym cena tych zbóż spadła o ponad 1/3. Jeżeli chodzi natomiast o produkcję zwierzęcą to cena żywca wieprzowego wzrosła w skupie o ponad 5%. Spadła natomiast cena drobiu i to aż o 23%.

Budownictwo w górę, montaż urządzeń w dół

Największą poprawę nastrojów zanotowano w budownictwie. W ostatnich miesiącach oddano nieznacznie więcej mieszkań niż rok wcześniej. Najwięcej było ich w Lublinie (2915), a najmniej w powiecie hrubieszowskim (33).

Niższa o 5% w stosunku do ubiegłego roku była natomiast sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa. Duży wzrost został odnotowany za to w paliwach. Dobrze wygląda również sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach, która wzrosła o 9% w stosunku do ubiegłego roku. Najszybciej rosła produkcja w poligrafii. Duży spadek nastąpił za to w produkcji metali (o 18,8%), mebli (o 11,1%) oraz maszyn i urządzeń (o 6,5%).

Bezrobocie coraz niżej

- Mieszkańcy Lubelszczyzny wydali więcej niż przed rokiem na żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Nie zaoszczędziliśmy również na motoryzacji. Więcej wydaliśmy na pojazdy samochodowe, motocykle i części do nich – zauważa Krzysztof Markowski.

Jak w tym czasie przedstawia się sytuacja na rynku pracy? W rankingu województw pod względem stopy bezrobocia lubelskie zajęło 13. miejsce. Gorsza sytuacja jest tylko w województwie podkarpackim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

Na koniec października liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy była o 6,5% niższa niż przed rokiem. Wśród osób bez zatrudnienia ponad połowa od ponad roku pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy. W lubelskim najwięcej bezrobotnych jest w powiecie włodawskim, hrubieszowskim i krasnostawskim. Lepsza sytuacja pod tym względem jest z kolei w Lublinie, powiecie łukowskim i łęczyńskim.

Płace rosną

W porównaniu do października poprzedniego roku wzrosło również przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw o prawie 20% i wynosi obecnie 6676,04 zł. Okazuje się, że najbardziej opłacalna jest praca w sekcji informacji i komunikacji. Tutaj można zarobić nawet do 10 tysięcy złotych. Ponad 6 tysięcy złotych można natomiast zarobić w przemyśle, nie najgorsza sytuacja jest również w budownictwie (5703,25 zł). Powody do narzekania mają za to osoby zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią. Na takim stanowisku miesięczne wynagrodzenie wyniosło średnio 4300 zł brutto.