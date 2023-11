Lublin ma zostać "dobrym miastem dla młodych". Pomogą cyfrowe technologie

W Lublinie spotkali się przedstawiciele biznesu, władze miasta i edukatorzy. Okazją do wymiany doświadczeń była druga edycja konferencji „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość”.

- Musimy szybko reagować na to co się dzieje na świecie i szybko dostosowywać to do naszych realiów. Kompetencje jutra to obszar przedsiębiorczości, modeli biznesowych, informatyki i nowoczesnych usług. Z drugiej strony to pożądane kompetencje językowe i międzykulturowe. Musimy ich uczyć młodzież, studentów, ale też pracowników firm - mówi Mariusz Sagan z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta.