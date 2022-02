Przegląd tygodnia, czyli pieskie hau ar ju?

HAU, HAU AR JU? „Ambasadorowi Brzezinskiemu podczas misji w Polsce towarzyszy pies Teddy, który poznał już swój nowy dom w Warszawie. Witamy w Polsce, Teddy!” – napisała o Jego Ekscelencji U.S. Embassy in Warsaw. Na post odpowiedziała Nasza Ekscelencja dr Krzysztof Żuk: „Witamy w Polsce. Razem z Leią zapraszam do Lublina”.

Podpowiadamy również wersję angielską: „Welcome to Poland. With Leila we kindly invite you to come to Jakubowice Horses”

***

NAJWSPANIALSZY Onet podgrzał wizerunek i tak najlepszego ministra ever. Lista zalet Przemysława Czarnka nie jest co prawda tak długa, jak liczba akademików postawionych w Lublinie w zeszłym roku, ale mimo to szacun na dzielni jest. Młody Przemek, jak wspominają go we wsi, był „przystojny i wysoki”, a parafianki dorzucają, że „z ministrantów najbardziej rozmodlony”. Gdy Przemysław zmężniał, to w wakacje jeździł do Włoch, gdzie dorabiał jako barman, serwując makaroniarzom ekspreso i proseczo.

Hm, tak niewiele brakowało, żeby zrobił karierę w Watykanie

***

WYPRZEDAŻ Lubelscy politycy wystawili się na sprzedaż. Spokojnie, spokojnie, nie chodzi o to, o czym zaraz sobie wszyscy pomyśleli, ale o jak najbardziej szczytny cel. Wystawili się dla WOŚP. I tak na przykład Krzysztof Żuk zamiast wspólnego porannego prasowania koszuli zaproponował żużlowe pstrokate wdzianko (wczorajsza cena 4100 PLN), a Marta Wcisło zaoferowała pyszny obiad w sejmowej restauracji z sobą w roli dania głównego oraz selfie na schodach (1175 zł). Zbigniew SMS Jurkowski wystawił na sprzedaż siebie z ekspresem do kawy (406 zł).

Na szczęście można wziąć sam ekspres

***

MEEE! Nowa świecka tradycja stanęła w Lublinie na schodach Ratusza. Koziołek Onfury będzie witał teraz gości podążających do samego Prezydenta.

Godna oprawa

***

WALEC Małgorzata Bielacka-Hołda z Gazety Wyborczej Lublin przejechała się po ratuszowych włodarzach za górki, kontrolę NIK i całokształt: „Z przerażeniem obserwuję stosunek władz miasta do ostatnich niezależnych instytucji: sądów i NIK-u, widzę ich uszy zamknięte na argumenty wyborców tak mocno, że dopiero władza państwowa potrafi je otworzyć, dostrzegam w radzie miasta dyscyplinę karnego wojska”.

Radny zatrudniony w miejskiej spółce jest mniej awanturujący się

***

PITU-PITU Ratusz pochwalił się, że dzięki zeszłorocznej loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”, do której przystąpiło niemal 10 tys. osób, wpływy do budżetu miasta wzrosły o 2 mln zł.

Z czego na żużel poszło 4 mln PLN

***

WEEKENDOWE ŁAMANIE GŁOWY Poseł Sylwester Tułajew (PiS) zarabia w Polskim Ładzie 12.865 zł. Oblicz premię dla klasy średniej zakładając, że poseł z niej nie korzysta.

***

KOMUNIKAT NARCIARSKI

SOLD OUT W związku z olbrzymim zainteresowaniem uprzejmie informujemy, że wszystkie miejsca na doroczną eskapadę Lubelskiej Loży Narciarstwa Zjazdowego w Dolomity zostały wyprzedane.