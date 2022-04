Przegląd tygodnia, a w nim medialna ofensywa Lublin City Mayor

ROZMÓWKI ANGIELSKIE Mr Mayor (Citizen’s Platform) udzielił wywiadu (interview) brytyjskiej telewizji BBC News. Być może jak zwykle źle zrozumieliśmy (misunderstanding), bo dzieciaki darły się w tle (in the background), ale wydaje się nam, że Mr Mayor powiedział mniej więcej (more-less), że nasze city is honey and milk swimming (jesteśmy otwarci na uchodźców – red.).

Prezydent zapomniał wtrącić, że „Friend in need is friend indeed”, czy jak to leciało

***

WYZNANIE (CONFESSION) Prezydent udzielił też, tym razem po polsku, wywiadu dziennikowi „Rzeczpospolita”: „Zarządzać miastem, które ma wszystko poukładane, nie jest sztuką. Wyzwaniem jest natomiast zarządzanie miastem, które ma ambitną strategię do realizacji i niestandardowe modele finansowania”.

Chodzi o przelew na Zamek?

***

LUBELSKIE Z TVP Charytatywny koncert „Lubelskie z Ukrainą”, organizowany przez JE Marszałka Jarosława Stawiarskiego i TVP Lublin (oboje PiS), w którym „wszyscy artyści, realizacja, produkcja i emisja telewizyjna oraz inne czynności organizacji koncertu są wykonane całkowicie bezhonoracyjnie”, to coś tam jednak kosztował. A dokładnie 5.062 złote. Wydatki te – jak wyjaśniło nam uprzejmie CSK – „były związane z dodatkową obsługą techniczną niezbędną przy realizacji transmisji telewizyjnej na żywo”.

Wszyscy robili za darmochę, a TVP nawet bardziej

***

WYSIADKA Dworzec Metropole, w którym z wielką werwą miasto topi nasze podatnicze miliony, będzie później. Bo co i rusz coś nie tak idzie Budimexowi. Ale Ratusz ochoczo poszedł na rękę swojej ulubionej firmie budowlanej i zamiast kar umownych dał wykonawcy dodatkowe miesiące na zwieńczenie dzieła.

A potem, w ramach „niestandardowego modelu finansowania”, jeszcze dopłaci

***

ROZRYWKA Czwartkowego poranka urzędników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie od pasjansa i Tetrisa oderwały wystrzały, groźby i wulgarne okrzyki. W ramach ćwiczeń większość wziętych na cel pracowników na czele z dyrektorem Andrzejem Pruszkowskim (PiS) dała się „zastrzelić”.

Teraz poranki w WUP będą się zaczynać „apelem poległych”

***

ORĘDZIE Wojewoda Lech Sprawka (PiS) spotkał się z wolontariuszami z dworca PKP, którzy mieli wąty do jego urzędników, że im się pod nogami plączą i w robotę mieszają. Inauguracyjne przemówienie wojewody do ochotników trwało skromne 1,5 godz.

Wolontariusze teraz żałują, że się wkurzyli

***

ODSZCZEKUJEMY Musimy zmartwić naszych czytelników, bo Sylwester „Rambo” Tułajew nie został oficerem łącznikowym NATO ds. Lego Star Wars, a Mr Mayor jak mieszkał na obczyźnie, tak nadal będzie tkwił na odludziu, a nie w pobliskiej metropolii i wszystkie te fejk njusy wysmażyliśmy w ramach pierwszokwietniowych heheszków.