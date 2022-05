Przegląd tygodnia. Robota kocha radnego, a on uwielbia ją

ZAROBIONY

Robota go kocha, a on kocha ją. A roboty ma tyle, że trudno go spotkać w miejscu pracy, bo właśnie może przemieszcza się z jednego miejsca w drugie, a że ma trzy posady – od Lublina do Łukowa – to trudno się dziwić. Tym stachanowcem jest Ryszard Szczygieł, szef klubu PiS w sejmiku. Jego grafik wygląda jak godziny przyjęć jakiegoś wziętego stomatologa albo ginekologa. We wtorki i czwartki po osiem godzin przyjmuje interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim jako doradca wojewody; w poniedziałki, środy i piątki jest specjalistą ds. informacji i promocji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie. W pozostałym wolnym czasie zatrudnia się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. – W każdym z tych miejsc pracuję w niepełnym wymiarze czasowym, w sumie mam półtora etatu. To się da pogodzić – przekonuje radny.

Oczywiście, że się da, szczególnie jak pracuje się na publicznym u kolegów z PiS i szefuje się klubowi rządzącemu województwem

PRZEPIS NA SUKCES

W ogóle trzeba przyznać, że legitymacja z logo PiS i zasiadanie w sejmiku to recepta na błyskawiczną karierę w instytucjach i spółkach, którymi tenże PiS trzęsie. Jak nie dyrektor w Poczcie Polskiej, to członek zarządu w Pszczółce, czy wicedyrektor w KOWR czy PGE Dystrybucja.

Pewnie brali przykład z radnych z Najlepszego Klubu w Ratuszu