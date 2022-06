12 milionów przepadnie, bo prezydent nie chce dołożyć na boiska. Szkoła zbiera sama i ma wsparcie gwiazd

Budowa sali i boiska w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach - ZBIÓRKA

Szkoła Podstawowa nr 3 to jedna z lepszych pod względem osiąganych wyników w nauce, a jednocześnie najmniejszych i najbardziej niedofinansowanych placówek w Puławach. Jej małą salę gimnastyczną i stare boiska miały zastąpić nowe obiekty zaprojektowane jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta, Janusza Grobla.

Jego następca, Paweł Maj, prace początkowo kontynuował, uaktualnił projekt hali, dodając do niej fotowoltaikę. Udało mu się także pozyskać blisko 12 mln zł rządowej dotacji na budowę.

W tym roku wyszło jednak na jaw, że tego przedsięwzięcia prezydent miasta nie chce. Złożenie wniosku do „Polskiego Ładu”, mimo powodzenia, nazwał błędem. Powód? Za mała liczba dzieci rodzących się w Puławach i niekorzystne prognozy demograficzne oraz szacowany, znaczny koszt utrzymania nowego obiektu.

Mimo jawnej niechęci do inwestycji, nazywanej przez prezydenta m.in. „szaleństwem i niegospodarnością”, z ogłaszania przetargów nie zrezygnowano. W przyszłym tygodniu minie miesiąc od otwarcia ofert w drugim już postępowaniu. Cena najtańszej propozycji przekracza 15 mln zł. W miejskich budżecie takich pieniędzy nie ma. Rodzice uczniów SP nr 3 zadeklarowali więc swoją pomoc. Chcą uzbierać i przekazać miastu 4 mln zł. To suma, która ma przekonać prezydenta do zmiany zdania.

O zaangażowaniu szkolnego środowiska jest coraz głośniej. Rodzice umiejętnie wykorzystują media społecznościowe, starając się rozpromować internetową zbiórkę (na zrzutka.pl) i aukcje przedmiotów od darczyńców. Inicjatywę symbolicznie wspierają znani sportowcy, artyści i absolwenci puławskiej „trójki”.

– Cześć SP 3 Puławy, jestem z wami. Działajcie! – powiedział znany skoczek narciarski, Piotr Żyła, nagrywając krótkie wideo specjalnie dla puławskiej szkoły.

Własny filmik nakręciła także popularna aktorka, Maria Dębska. – To wspaniałe, że młodzi ludzie chcą się rozwijać, uprawiać sport. To ważne i potrzebne – wspomniała, zachęcając wszystkich do pomocy „trójce”.