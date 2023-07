Ach te kobiety... Nie zauważyła, że jedzie z otwartymi drzwiami

0 A A

Policjanci zauważyli otwarte drzwi, kierująca fiatem tego nie widziała (fot. KPP Puławy)

Co prawda widok z bocznego lusterka był jakiś taki nietypowy, ale to nie przeszkadzało specjalnie 71-letniej kobiecie kierującej fiatem panda. Fakt, że jechała z otwartymi drzwiami auta uświadomili jej policjanci, gdy zatrzymali ją do kontroli.

