Armia wolontariuszy ciągle na posterunku. Ukraińcy to doceniają

– Każdy daje z siebie tyle, ile może. My oddaliśmy rodzinom z Ukrainy własne ubrania, praliśmy, prasowaliśmy, przynosiliśmy dzieciom zabawki. Każdy zbierał z domu, co mógł. Wszystko po to, żeby tym ludziom było jak najlepiej – opowiada Karolina Rzedzicka z gminy Chodel, jedna ze stałych wolontariuszek ośrodka w Skowieszynie. – My tutaj na Lubelszczyźnie jesteśmy wdzięczni Ukraińcom za ich pracę. W moim gospodarstwie rolnym od lat mieliśmy ludzi z Ukrainy, którzy pomagali nam przy zbiorach i uważam, że należy im się wsparcie, na tyle, na ile jest to możliwe – przekonuje.

Na miejscu spotykamy również panią Jolę. Kobieta mieszka nie niedaleko budynku, w którym od dwóch tygodni przebywają rodziny z Ukrainy.

– Przywiozłam im właśnie kilka worków ziemniaków. To jest taki mój osobisty dar dla tych ludzi – mówi wolontariuszka. – Razem z córką jeździmy także na parking w Markuszowie, gdzie zatrzymują się autokary z granicy. Najbardziej staramy się pomagać dzieciom. One przecież nie są niczemu winne, a teraz są skazane na takie warunki. To jest najbardziej bolesne – tłumaczy.