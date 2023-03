Atrakcje i zabytki jak malowane. Kazimierz Dolny dostał kolorową mapę

Malowana przez lokalnego artystę mapa powiatu puławskiego, inspirowana XIX-wiecznymi opracowaniami, jest już niemal gotowa. W środę twórca pokazał to, jak widzi gminę Kazimierz Dolny.

Na mapie można dostrzec choćby kazimierski zamek, basztę, kościół farny, kamienice Przybyłów, statek „Lew” miejscowego armatora, prom wiślany, hotel Król Kazimierz, kazimierskiego koguta, drewniany młyn z wiatrakiem w Mięćmierzu, uprawy chmielu w Parchatce, Górę Trzech Krzyży, ruiny zamku Esterki w Bochotnicy, pomnik ofiar hitlerowskiego mordu tzw. krwawej niedzieli w Kolonii Zbędowice, kaplicę w Wierzchoniowie, koło wodne w Witoszynie oraz wiele innych miejsc i symboli.

– To duma naszego powiatu, niczym klejnot w koronie królewskiej, który stale przyciąga do siebie oraz inspiruje tym, co ma do zaoferowania – tak o gminie Kazimierz Dolny mówi autor mapy, Domicjan Grabowski, absolwent nałęczowskiego „Plastyka”.

Do zakończenia projektu, czyli mapy całego powiatu puławskiego, zostały jeszcze dwie ostatnie krainy: gmina wiejska Puławy oraz miasto Puławy.

Druk i sprzedaż malowanej mapy nie jest przewidziany. Zainteresowani będą mogli pobrać ją bezpłatnie w wersji cyfrowej i drukować we własnym zakresie.