Bajm zagra na puławskim "Pożegnaniu Lata"

Beskid Śląski z dzieckiem – 3 ciekawe miejsca na rodzinne wycieczki w górach

Beskid Śląski to jeden z najpiękniejszych regionów górskich w Polsce. Jeśli więc poszukujesz ciekawego miejsca na rodzinny wypad w góry czy to na weekend, czy dłuższy pobyt, koniecznie sprawdź, co oferuje to wspaniałe pasmo. Poniżej proponujemy aż 3 różne miejscowości wraz z okolicznymi szczytami, które zdobędziecie całą rodziną.