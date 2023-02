Puławskie starostwo wspólnie z komendą policji organizuje akcję społeczną promującą widoczność pieszych na drodze. W kilku szkołach powiatu odbyły się spotkania poświęcone temu zagadnieniu, a ponad 700 dzieciaków z placówek w Gołębiu, Żyrzynie i Markuszowie otrzymało odblaski ufundowane przez partnerów i sponsorów tej inicjatywy.

W sobotę, 18 lutego, bezpieczeństwo i dobrą widoczność promowali sportowcy, biegacze, kijkarze oraz lokalni samorządowcy. W biegu i marszu nordic walking wzięło udział około dwustu zawodników, którzy po rozgrzewce tuż po 9 w kilku grupach wystartowali sprzed bramy dziedzińca Pałacu Czartoryskich w kierunku osiedla Włostowice.

- Celem tej akcji jest to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że odblaski są bardzo ważne i potrzebne. To niewielki element, który może uratować życie. Poza obszarem zabudowanym, gdzie często nie ma chodnika bądź drogi dla rowerów, noszenie elementów odblaskowych jest obowiązkowe, ale my zachęcamy dzisiaj do tego, żeby nosić je przy sobie wszędzie. Chodzi o to, żeby kierowca miał szansę zobaczyć pieszego, by móc zareagować - mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji. - Pieszy z odblaskiem jest widoczny ze 150 metrów. Ten bez odblasku, w ciemnym ubraniu, z zaledwie 20 - wylicza pani komisarz.

W związku z ideą akcji, zawodnicy, którzy stawili się na starcie, ubrali się w jasne ubrania z elementami odbijającymi światło. Wielu miało na sobie odblaskowe opaski lub szelki. Metę zawodów przygotowano na ul. Sybiraków, niedaleko Parchatki. Na koniec wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe gadżety poprawiające widoczność po zmroku.