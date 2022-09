Budżet obywatelski w Puławach. W poniedziałek rusza głosowanie

Jeśli chodzi o projekty małe, do wyboru będą: rodzinne treningi badmintona, korona treningi, wymiana tablic ogłoszeniowych, wypożyczalnia gier planszowych, zakup donic na Plac Chopina oraz pompki rowerowej na Skwer Niepodległości.

Jak głosować?

Żeby to zrobić, należy posiadać telefon komórkowy, na który przyjdzie kod weryfikacyjny oraz urządzenie z dostępem do internetu. Wystarczy wejść na oficjalną stronę miasta Puławy, a następnie odszukać na niej przekierowanie do elektronicznego głosowania i wypełnić formularz. Bezpośredni link do niego ma zostać wysłany także SMS-em oraz przez aplikację „Puławoaktywni”.

Pula środków dla budżetu obywatelskiego wynosi aktualnie 500 tys. zł. Oficjalne wyniki głosowania mają zostać ogłoszone 21 września. Realizacja wybranych projektów w przyszłym roku.