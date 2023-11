W Puławach powstanie nowe osiedle. Wytną fragment lasu

Liczba działek budowalnych w Puławach od lat jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, co przekłada się na coraz wyższe ceny tych istniejących (według aktualnych ogłoszeń to już ok. 370 zł za metr kw.). Brakuje również terenów pod zabudowę.

Ten stan rzeczy częściowo poprawić mogą nowe plany zagospodarowania, ale często niosą one za sobą ingerencję w przyrodę.

Przykładem jest wyłożony do wglądu nowy plan "Puławy Południe" dla działek w pobliżu ronda im. M. Kapturkiewicz-Szewczyk oraz ulic Ceglanej i Zabłockiego. Zgodnie z jego założeniami, tam, gdzie dzisiaj rosną drzewa, w przyszłości powstanie nowe osiedle domków jednorodzinnych. Planistyczny dokument przewiduje również pojedyncze działki dla handlu, usług, biur, urządzonej zieleni, a także pozostawienie w nienaruszonym stanie znacznego fragmentu istniejącego lasu. Ten ostatni ok. 500-metrowej szerokości pasem, będzie oddzielał osiedle od granic miasta z gminą Końskowola.

Do wyłożonego w tym tygodniu planu, zainteresowane osoby mogą już składać uwagi. Te będą przyjmowane do połowy grudnia. Następnie dokument trafi na biurko prezydenta i radnych. Uchwalenia możemy spodziewać się w pierwszym kwartale roku 2024.