Ciało 13-latka na szkolnym placu zabaw. Co się stało w Bochotnicy?

Fundusze europejskie – sukces w kraju i za granicą

Dotychczasowe nabory na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dobitnie udowodniły, że przedsiębiorcy z naszego regionu są jego najlepszą wizytówką. Wsparty przez Fundusze Europejskie szeroko pojęty rozwój firm z województwa lubelskiego zasługuje zatem na solidne rozpowszechnienie - i to nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Najnowszy nabór organizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umożliwi to mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom - to najwyższy czas na szerzenie lubelskiej jakości na całym świecie.