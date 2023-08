Zagrożenie chemiczne? W puławskich Azotach mają to przećwiczone

0 A A

Strażacy z Zakładowej Straży Pożarnej puławskich Zakładów Azotowych we wtorek ćwiczyli razem z ratownikami chemicznego kombinatu. To wszystko, by wspólnie doskonalić umiejętności, które są na wagę złota w sytuacji zagrożenia.

