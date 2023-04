De Mono gwiazdą dożynek w Janowcu

Powiatowe dożynki organizuje gminny samorząd we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim. Scena oraz stoiska poszczególnych gmin powiatu, a także liczne kramy - znajdą się w parku przez miejscowym zamkiem. W ramach części oficjalnej zaplanowano dzielenie się chlebem i konkurs dożynkowych wieńców. Przed publicznością wystąpią zespoły z całego powiatu puławskiego oraz artyści związani z Janowcem. Najpewniej nie zabraknie także grup rekonstrukcji historycznych oraz spotkania z legendarną "Czarną Damą".

Wieczorem na scenie pojawi się zespół De Mono. To grupa założona w 1984 roku w Warszawie, która szczyt popularności osiągnęła w latach 90-tych. Na swoim koncie zespół ma 13 albumów i wiele przebojów takich jak "Znów jesteś ze mną", "Moje miasto nocą", "Kamień i aksamit", "Statki na niebie", czy "Póki na to czas". Liderem zespołu pozostaje charyzmatyczny wokalista, Andrzej Krzywy, któremu towarzyszą: Paweł Kubiaczyk, Paweł Pełczyński, Tomasz Banaś, Zdzisław Zioło, Marcin Korbacz i Paweł Dampc. W przeszłości do De Mono należeli także m.in. Robert Chojnacki czy Marek Kościkiewicz.