Do zobaczenia na Dwóch Brzegach. Startuje słynny festiwal w miasteczku nad Wisłą

Wszystko dzięki festiwalowi Dwa Brzegi, który startuje w sobotę.

– Wszyscy, którzy tworzą to wydarzenie kochają kino, oglądają filmy, dlatego widz ma u nas pewność, że zobaczy naprawdę dobre, wartościowe obrazy– przekonuje Marcin Radomski, rzecznik BNP Paribas Dwa Brzegi (tak brzmi oficjalna nazwa wydarzenia).

To, co porusza Grażynę Torbicką

– Nasz zespół selekcyjny jeździ na najważniejsze zagraniczne festiwale i wybiera filmy. Przewodzi temu dyrektor Grażyna Torbicka. To ona selekcjonuje to, co jej zdaniem wzbudza emocje, porusza, skłania do refleksji– zaznacza Radomski.

I takie z pewnością będą festiwalowe filmy otwarcia i zamknięcia. – Na początek pokażemy „Opadające liście” Aki Kaurismäkiego, a na zakończenie „Monster” Hirokazu Koreedy. To bez wątpienia jedne z ciekawszych propozycji. Oba te tytuły były pokazywane na festiwalu w Cannes. W sumie mamy aż 9 obrazów stamtąd. Można powiedzieć, że mamy w Kazimierzu to co, najlepsze w światowym kinie– podkreśla rzecznik wydarzenia.

Prosto z Lazurowego Wybrzeża do Kazimierza przyjedzie też nowy film Kena Loacha „The Old Oak”. – Warto też zapamiętać tytuł „Porwany”, bo to o zrealizowane z rozmachem, epickie dzieło Marca Bellocchio– podpowiada Radomski. To nie wszystkie filmowe perły z Cannes — w programie Dwóch Brzegów znajdą się także zbierający świetne recenzje „The Nature of Love”, kanadyjski komediodramat romantyczny w reżyserii Moni Chokri, a także pełnometrażowy dokument „Skąd, dokąd” w reżyserii Maćka Hameli.

Można porozmawiać

To już tradycja na Dwóch Brzegów, że seansom towarzyszą dyskusje. – Szczególnie polecam spotkania w ramach „Lekcji Kina”. W tym roku gościć będziemy m.in. Pawła Łozińskiego. Pokażemy jego najnowszy dokument „Film balkonowy”. Będzie też okazja do dyskusji z reżyserką Agnieszką Smoczyńską. Jej film „Silent twins” również trafił do naszego repertuaru– dodaje rzecznik.

Premierowo widzowie zobaczą polski film „Miało cię nie być” w którym zagrał Borys Szyc i jego córka Sonia. – Aktor przyjedzie do nas i spotka się z widzami– zapowiada Radomski.

Artystyczne kino współczesne to jedno, ale Dwa Brzegi przypominają też o historii srebrnego ekranu. – Dlatego mamy cykl retrospektyw. W tym roku skupimy się na niezależnym reżyserze amerykańskim Johnie Cassavetesie. Zaprezentujemy jego najważniejsze filmy: „Gloria”, „Mężowie” i „Minnie i Moskowitz”. A bohaterem polskiej retrospektywy będzie Wojciech Jerzy Has, jeden z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów– podkreśla nasz rozmówca.

Klasyka kina też się znajdzie

Do festiwalu na stałe też wpisała się sekcja Muzyka – moja miłość. – Wisienką na torcie będzie seans „Alleluja. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena”. Po raz pierwszy w Polsce widzowie zobaczą film o tym muzyku i jego i najbardziej znanym utworze Alleluja– precyzuje Radomski.

Klasyków będzie więcej, bo Dwa Brzegi chcą też nawiązać do 100–lecia wytwórnia Warner Bros. – Dlatego w festiwalowym programie nie zabraknie takich filmów jak „Bonnie i Clyde” Arthura Penna; „Tramwaj zwany pożądaniem” Elia Kazana; „Sokół maltański” Johna Hustona czy „Buntownik bez powodu” Nicholasa Raya. W ten sposób chcemy też edukować naszą publiczność – tłumaczy rzecznik.

Jego zdaniem tegoroczny repertuar jest różnorodny i bogaty. – Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno ci, którzy chcą się wzruszyć, przeżyć coś nowego, a także ci, którzy chcą się uśmiechnąć i zaskoczyć.

Festiwalowi towarzyszą też inne wydarzenia z pogranicza sztuki, takie jak wystawy, koncerty, warsztaty czy wycieczki z przewodnikiem. Na przykład 5 sierpnia na Zamku w Janowcu wystąpią Trio 4 Chet oraz Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz.

Festiwal potrwa do 6 sierpnia.

*Miasteczko festiwalowe mieści się na terenie Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej. Tam znajdzie się Małe Kino (250 miejsc), sale spotkań i konferencji (Sala Złota). A co najważniejsze, tam powstanie namiot, czyli Kino We Love Cinema, w którym zmieści się prawie 800 osób.