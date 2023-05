Donice stanęły na placu "Mają wprowadzać życie"

Plastikowe donice, według autorów tego pomysłu, mają "wprowadzić życie na Plac Chopina" oraz "poprawić wizerunek miasta w oczach mieszkańców i przyjezdnych". Propozycję tę poparło 463 osoby biorące udział w konsultacjach, co wystarczyło do przyznania środków. Jak mówią pracownicy puławskiego Ratusza, gdy tylko poprawi się pogoda, w donicach posadzone zostaną kwiaty. Dodatkowo, przy najmniejszej z donic pojawi się równie kolorowa ławka. Użyte barwy mają nawiązywać do logotypu Puław.

To już kolejny obywatelski wkład na placu przy Urzędzie Miasta. W poprzednich latach, ze środków BO, sfinansowano m.in. budowę wiaty i stolika z ładowarkami do telefonów, przewijaka, poidełka i pompki dla rowerów. Obecnie trwa nabór nowych obywatelskich propozycji. Te można składać do 5 czerwca. Głosowanie we wrześniu. Na zwycięskie projekty przeznaczono pół miliona złotych.