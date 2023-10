Dotacje przyznane. Zbudują dwie ulice na południu miasta

To będą kluczowe, miejskie inwestycje drogowe planowane na 2024 rok. Pierwszą z nich jest 690-metrowy fragment ul. Powstańców Listopadowych od skrzyżowania z Kowalską do ul. Pięknej. Koszt tej drogi puławscy urzędnicy oszacowali na ponad 6,5 mln zł, z czego blisko 4 mln zł to wsparcie RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). W ramach zadania zaplanowano odwodnienie, chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie, nowe oznakowanie i asfaltową nawierzchnię. Roboty planowane są w okresie od maja do października przyszłego roku.

Drugim zadaniem, które otrzyma rządową pomoc jest blisko 400-metrowy odcinek ul. Powiśle na tym samym osiedlu. Wartość projektu wyniesie ok. 2,8 mln zł, z czego prawie 1,7 mln zł to przyznana Puławom dotacja z budżetu centralnego. Roboty mają zakończyć się w listopadzie przyszłego roku. W ich ramach powstanie nowa nawierzchnia, a istniejąca zatoka autobusowa ma zostać przesunięta lub zlikwidowana. Prace mają zakończyć się w listopadzie 2024 roku.