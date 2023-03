Droga w Kurowie do remontu. Potrzebny wykonawca

Wiceprzewodniczący Rady Miasta ma za sobą związki w PSL, PO, PiS. Teraz wchodzi w nowy projekt

Wiceprzewodniczący lubelskiej Rady Miasta Marcin Nowak dołączył do ruchu samorządowego tworzonego przez prezydenta Starachowic. W jesiennych wyborach parlamentarnych formacja zamierza wystawić kandydatów do Sejmu we wszystkich okręgach.