Powiat puławski. Ile zarabiają starosta i jej współpracownicy? [oświadczenia majątkowe]

Na wakacje wydamy w tym roku mniej. Co czwarty Polak planuje zostać w domu

Mimo zniesienia covidowych obostrzeń, nadal dość sceptycznie podchodzimy do planowania letnich wojaży. Prawie co czwarty Polak spędzi tegoroczne wakacje w domu, a najczęstszym tego powodem jest napięta sytuacja finansowa. Co trzeci wyjedzie maksymalnie na tydzień, a 17 proc. planuje wydać na ten cel nie więcej niż 1 tys. zł. Dotyczy to głównie kobiet i osób z młodszych grup wiekowych. Starsi wybierają się na wakacje na dłużej i zamierzają przeznaczyć większe kwoty na ten cel.