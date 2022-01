Elektryk będzie częściej jeździł po gminie Nałęczów

Dzięki udziale Nałęczowa w Mobilnym Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i pozyskaniu z tego tytułu unijnego wsparcia, uzdrowisko mogło sobie pozwolić na zakup małego autobusu elektrycznego. Maszyna oferująca 22 miejsca dla pasażerów, dotychczas obsługiwała jedną linię: z Nałęczowa przez Strzelce, dworzec PKP w Drzewcach Kolonii, do Piotrowic i Bronic Kolonii (i z powrotem).

Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców innych sołectw, w tym roku gmina lekko zmodyfikuje rozkład jazdy, różnicując linie.

Pojawi się szybsze połączenie Nałęczów-Strzelce-Dworzec PKP (6 kursów dziennie) i powrót tą samą trasą, a także nowe połączenie z Nałęczowa do Czesławic (3 kursy) oraz do Bronic i Piotrowic (3 kursy). Dzięki temu, turyści zmierzający do centrum miasta ze stacji kolejowej, szybciej dojadą na miejsce, a lokalna komunikacja powiększy swój zasięg.

Zgodę na takie rozszerzenie wyrazili już miejscy radni. Nowe kursy, jak mówi burmistrz Wiesław Pardyka, powinny zacząć funkcjonować najpóźniej w marcu.

Niewykluczone, że w przyszłości gminna komunikacja zawita do kolejnych miejscowości: – Jest to możliwe pod warunkiem pozyskania dodatkowych źródeł finansowania – zastrzega burmistrz Pardyka.

Co istotne, dotychczasowy wkład gminy w prowadzenie usługi tego typu nie jest wysoki. Na zakup wartego ponad milion złotych mini-autobusu Nałęczów pozyskał dotację z LOF-u, a na uruchomienie linii, dodatkowe środki z rządowego programu przywracania kasowanych w przeszłości połączeń.

W tym roku z tego ostatniego źródła do miejskiego budżetu wpłynie około 100 tys. zł. Ceny biletów, w zależności od długości trasy, wynoszą od 2 zł do 4 zł.