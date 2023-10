Finansowa zadyszka puławskich Azotów. Rośnie strata

Puławskie Azoty, a także kontrolowane przez nie spółki chemiczne, w tym roku notują rekordowo złe wyniki finansowe. Problemy zaczęły się wraz za nadejściem 2023 roku. W pierwszym półroczu strata grupy kapitałowej, a więc przede wszystkim zakładów w Puławach, Gdańsku i Chorzowie, przekroczyła 528 mln zł. Niestety, jak wynika z podanego przez spółkę szacunku, trzeci kwartał odwrócenia tego niekorzystnego trendu nie przyniósł.

W okresie lipiec-wrzesień grupa straciła kolejne 130 mln zł. Jak zakomunikowano, wynik grupy po 9 miesiącach to 659 mln zł pod kreską. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku, spółka chwaliła się wysokim zyskiem na poziomie 803 mln zł oraz przychodami przekraczającymi 7 miliardów złotych. Tegoroczne przychody ze sprzedaży są o ponad połowę skromniejsze (3,4 mld). Widać to również w trzecim kwartale, który przyniósł grupie miliard złotych przychodu, przy ponad 2,1 mld w analogicznym okresie zeszłego roku.

Skąd tak słabe wyniki? Jak wskazuje zarząd grupy w komentarzu do podanych danych, to skutek m.in. niższych cen nawozów i produktów chemicznych oraz wyższych cen prądu i węgla. Do tego dochodzi słaby popyt na produkty chemiczne (np. melamina) hamowany dodatkowo przez import konkurencyjnych towarów spoza Europy. Azotom nie pomogło również zniesienie ceł na amoniak i mocznik spoza UE oraz utrzymujący się niski popyt oraz niekorzystna cena kaprolaktamu. W związku z tym jego produkcja w Puławach pozostaje wstrzymana.

Nikt nie wstrzymuje za to produkcji nawozów, na które popyt w tym roku wzrósł. Tylko we wrześniu z taśm ZA w Puławach wyjechało ich łącznie 215 tys. ton. Wyniku finansowego grupy to jednak nie poprawiło, bo marża na "agro" w tym roku jest ujemna (-7,7 proc.), co oznacza, że puławska spółka swoje nawozy sprzedaje poniżej kosztów ich wytworzenia.