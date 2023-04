Gmina Kurów: Wymienią wszystkie lampy i zamontują nowe

W gminie Kurów będzie jaśniej, a mimo to - zużycie energii elektrycznej zauważalnie spadnie. To wszystko za sprawą umowy na wymianę ulicznego oświetlenia we wszystkich miejscowościach. Chodzi o blisko tysiąc latarni, na których zamontowane zostaną energooszczędne lampy LED. Zgodnie z treścią zamówienia, tego rodzaju urządzenia pojawią w Kurowie, Barłogach, Bronisławce, Brzozowej Gaci, Buchałowicach, Choszczowie, Dębie, Klementowicach, Kłodzie, Łąkoci, Mariance, Olesinie, Płonkach, Szumowie, Wólce Nowodworskiej i Zastawiu. Dotychczasowe lampy sodowe i rtęciowe zostaną usunięte.

Co ważne, poza samą wymianą źródeł światła na istniejących słupach, gmina zamierza postawić nowe latarnie. Te pojawią się na ulicach: Blich, Fabryczna, Kwiatowa, Słoneczna, Warszawska oraz Zacisze w Kurowie, alei Brzozowej w Olesinie oraz powiatowych i gminnych drogach w Klementowicach. Nowe latarnie trafią też do Płonek, Posiołka i Brzozowej Gaci. Lampy LED oświetlą również tereny publiczne przy ul. Lubelskiej w Kurowie.

- Wymiana oświetlenia na pewno wpłynie na spadek zużycia energii elektrycznej, więc liczymy na oszczędności w tym zakresie - przyznaje Arkadiusz Małecki, wójt Kurowa.

Zwycięzcą przetargu została firma El-Mar z Lublińca na Śląsku. Oferta spółki wynosząca 5,729 mln zł pokonała konkurentów z Wolsztyna, Janowa Lubelskiego i Konopnicy. Podpisanie umowy zaplanowano na czwartek, 13 kwietnia. Modernizacja gminnego oświetlenia ma zakończyć się w przyszłym roku.