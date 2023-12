Hukną z cywilnego drona lub dostarczą leki do okopów

Działania zbrojne w Ukrainie pokazały, że wykorzystanie cywilnych/komercyjnych dronów jest niezwykle przydatne i skuteczne w walce z przeciwnikiem. Urządzenia są niedrogie, ogólnodostępne, a wyszkolenie operatora zajmuje relatywnie niewiele czasu.

– Każdy żołnierz przed przystąpieniem do szkolenia zobowiązany jest do odbycia teoretycznego, e-learningowego kursu, przygotowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jednak tylko praktyka, liczba wylatanych godzin i odbytych ćwiczeń może przygotować żołnierza do realizacji zadań na polu walki, aby potrafił działać w sytuacjach, które na froncie zdarzają się bardzo często, jak brak sygnału GPS bądź jego zagłuszanie – podsumował pierwszą część szkolenia szer. Marcel, instruktor z 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.