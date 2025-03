Jaką szkołę wybrać? W decyzji pomagały Targi Edukacji

Chemik, KEN, Piątka, Czartorych, a może ZS w Kazimierzu Dolnym? Młodzież kończąca w tym roku szkoły podstawowe stoi przed ważną decyzją, która wpłynie na ich dalsze, edukacyjne i zawodowe losy. Przed jej podjęciem warto porozmawiać z uczniami i nauczycielami z poszczególnych liceów i techników. Okazją do tego stworzyły dzisiejsze Targi Edukacji zorganizowane w hali sportowej puławskiego ZST przy ul. Wojska Polskiego. Od godz. 10 do 13 odwiedziły je setki ósmoklasistów.

Każdy znajdzie coś dla siebie

- Mamy 8 profili, w tym 2 nowe, dość ciekawe moim zdaniem. Medialno-psychologiczny z rozszerzoną biologią, polskim i angielskim oraz dyplomatyczno-prawniczy z rozszerzoną historią, WOS-em i polskim - mówi Gabriela Tyszkiewicz, uczennica drugiej klasy w I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. - Mamy też wiele kół zainteresowań, tenisa, teatr, naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - uzupełnia Anna Pietras, uczennica klasy trzeciej oraz przewodnicząca samorządu szkolnego internatu.

Swoje stoisko na targach rozstawili również uczniowie II LO w ZSO nr 1 im. KEN. - Mamy świetnych nauczycieli, którzy bardzo dobrze przygotowują do matury. Gdy mamy jakiś problem zawsze chętnie nam pomagają. Poza tym u nas zawsze dużo się dzieje, organizujemy akcje charytatywne, walentynki, dni chłopaka, dzień piżamy, a na przerwach często tańczymy belgijkę na korytarzu - opowiadają Anna Kowalik i Olga Kwietniewska, uczennice drugiej klasy. - Mamy też kółko włoskiego, informatyczne, SKSy, sportowe turnieje, a dla lubiących tańczyć i śpiewać czekają nasze zespoły jak KENSINGERS - dodają.

Praktyki na Azotach

Nauczycieli chwalą także uczniowie występujący w roli gospodarzy targów, czyli Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie. - Są przyjemni, sympatyczni i wyrozumiali, ale naszą szkołę warto wybrać także ze względu na ciekawe profile, jak np. analityka oraz fajne praktyki, które możemy odbywać Azotach czy w instytutach naukowych - zachęca Bartosz Pawełek z czwartej klasy technikum. - Szkoła kształci w zawodach, które są dobrze płatne, poza tym mamy różne kluby, kółka zainteresowań, rozbudową bazę sportową - dodaje.

Uczniowie ZST na swoim stoisku pokazali dlaczego ich szkoła nazywana jest "Chemikiem". Na stole w szklanych kolbach bulgotały kolorowe płyny, które wchodząc w reakcje z tzw. suchym lodem, wytwarzały sporo białej pary. Młodzież miała okazję także zerknąć pod mikroskop, obejrzeć żywe pantofelki, bakterie itp. Jednym słowem gratka dla przyszłych chemików i biologów.

Dla sportowców i geografów

Z kolei przyszli zawodnicy klubów piłki ręcznej mogą zainteresować się ofertą III LO w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina, zwanej również "Piątką". - Słyniemy z piłki ręcznej więc zachęcamy do wstąpienia w nasze progi i rozwijania swoich pasji w kierunku sportowym - mówi Anna Błażejewska, wicedyrektor szkoły. Młodzieży o innych zainteresowaniach placówka proponuje m.in. cieszące się wysoką popularnością klasy europejskie i turystyczne stawiające na geografię i WOS.

W Puławach nie brakuje również wszelkich szkół branżowych, jak Zespół Kształcenia Zawodowego przy ul. Sieroszewskiego. - To bardzo dobra szkoła, mili nauczyciele, naprawdę polecam - mówi Karol Winiarczyk z drugiej klasy, który zwraca uwagę m.in. na profil mechanika samochodowego, montera, czy elektryka, a także przydatne na rynku pracy praktyki i kursy. Na stoisku ZKZ pokazało m.in. współczesny silnik spalinowy.

Uczą strzelać i handlować w internecie

Dla tych, którzy wolą bardziej kameralne miejsce edukacji swoją ofertę ma ZS im. J. Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym. - Dlaczego warto? Przede wszystkim to mała szkoła z atrakcyjnymi kierunkami nauczania, fajnymi nauczycielami, bogatą bazą dydaktyczną i wspaniałymi miejscami praktyk w polskich i zagranicznych hotelach - wymienia Agnieszka Małecka, nauczyciel przedmiotów hotelarskich. Jej koleżanka, Paulina Kutnik, wskazuje również na inne specjalizacje jak wojskowa, SPA&Wellness, czy e-commerce.

Przyszli żołnierze, policjanci i strażacy najczęściej wybierają puławski ZS nr 3 im. M. Dąbrowskiej, która prowadzi rekrutację m.in. do swoich mundurowych. - Po takiej klasie łatwiej dostać się do tych służb. Przygotowujemy się do tego cztery lata, uczymy się umiejętności, które przydadzą nam się w przyszłości , a czasy mamy nieprzyjemne, więc tym bardziej warto - tłumaczy Damian Stręga, uczeń drugiej klasy.

Dla artystów i obserwatorów nieba

Na targach pojawiły się także stoiska placówek, które uczą, ale szkołami nie są - jak Młodzieżowy Dom Kultury, w skład którego wchodzi m.in. puławskie obserwatorium astronomiczne. Zapierających dech zdjęć kosmicznych obiektów panie z MDK ze sobą jednak nie wzięły, zabrały natomiast sporo rękodzieła i trąbkę. - Prowadzimy bardzo szeroką działalność, mamy fantastyczne pracownie, konkursy. Każdy z jakimkolwiek talentem znajdzie u nas coś dla siebie - zapewnia jedna z nauczycielek ośrodka, Renata Szczypa.

Organizatorem targów był Powiat Puławski.