Jakie pomysły na Kazimierz? Wkrótce głosowanie

Mieszkańcy Kazimierza Dolnego przez 21 dni będą mogli głosować na wybrane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Z informacji, które do nas dotarły wynika, że w tym roku do wyboru będzie 6 propozycji. Pierwsza z nich to kontynuacja zwycięskiego projektu sprzed roku, czyli dalsze upiększanie centrum miasta za pomocą elementów małej architektury, w tym budowa studni na Małym Rynku.

Drugi pomysł to również powtórka z roku ubiegłego, a więc montaż szeregu edukacyjnych zabawek dla dzieci. Trzeci projekt to uzupełnienie placu zabaw przy ul. Browarnej. Czwarty to doposażenie gabinetu rehabilitacji w gminnym SP ZOZ-ie, a piąta obywatelska propozycja to zakup instalacji do zbierania wody deszczowej. Ostatni wniosek dotyczy organizacji letniego cyklu miejskich potańcówek na Rynku.

Najdroższe ze zgłoszonych zadań oszacowano na równe 40 tys. zł, a najtańsze (deszczówka) na ok. 8 tysięcy. Szczegóły dotyczące wskazanych projektów władze Kazimierza Dolnego mają zamiar opublikować w najbliższych dniach.

Zgodnie z planem kazimierskich samorządowców, zbieranie głosów może ruszyć już w poniedziałek. Potrwa 21 dni. Szybszy termin głosowania, w stosunku do lat ubiegłych, ma pozwolić na wykonanie zwycięskich projektów do końca roku. Wyzwaniem pozostaje frekwencja w kazimierskim BO, która zwykle nie przekracza 5 proc. Rok temu zwycięska inwestycja zebrała zaledwie 77 głosów poparcia.